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Американский дипломат Даалдер: в некоторых странах ЕС закончилось оружие для поставок Киеву

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В некоторых европейских странах больше нет оружия для поставок Украине. Об этом заявил в статье для журнала Foreign Affairs бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

«В некоторых странах Европы закончилось оружие и военные запасы для поставок Украине», — отметил Даалдер.

Кроме того, по информации американского дипломата, власти Соединённых Штатов также начинают предупреждать о невозможности оказывать поддержку, поскольку запасы оружия в США начинают сокращаться.

Он также обратил внимание, что уровень экономической помощи Запада Украине снизился.

«Запросы дополнительной финансовой помощи Киеву сталкиваются с большим скептицизмом в конгрессе США, а европейцы далеки от выполнения своих первоначальных обещаний», — добавил бывший постпред.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе есть раскол из-за ситуации вокруг Украины, он может привести к внутреннему взрыву в объединении.

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