Премьер Польши не исключил внутреннего «взрыва» ЕС из-за раскола по ситуации на Украине
- AP
В Евросоюзе есть люди, которые пытаются убедить политиков и общественность, что конфликт на Украине можно завершить и вернуться к «обычному бизнесу», отметил польский премьер.
«Так что да, эта угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель», — приводит газета Figaro заявление Моравецкого.
Ранее бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз гражданам России может стать причиной раскола в Европейском союзе.
В июле газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa сообщала, что кризис на Украине выявил разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, который ранее почти нельзя было увидеть по любым другим вопросам.