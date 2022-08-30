Премьер Польши не исключил внутреннего «взрыва» ЕС из-за раскола по ситуации на Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе есть раскол из-за ситуации вокруг Украины, он может привести к внутреннему взрыву в объединении.

В Евросоюзе есть люди, которые пытаются убедить политиков и общественность, что конфликт на Украине можно завершить и вернуться к «обычному бизнесу», отметил польский премьер.

«Так что да, эта угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель», — приводит газета Figaro заявление Моравецкого.

Ранее бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз гражданам России может стать причиной раскола в Европейском союзе.

В июле газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa сообщала, что кризис на Украине выявил разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, который ранее почти нельзя было увидеть по любым другим вопросам.