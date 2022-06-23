The Spectator: Германия и Франция решили держаться в стороне от украинского кризиса

Франция и Германия решили держаться в стороне от украинского кризиса и оставить Киев наедине с Россией.

Такое мнение выразил обозреватель Эндрю Теттенборн в статье для журнала The Spectator.

Он отметил, что в Европейском союзе наблюдается раскол по вопросу поддержки Киева.

Теттенборн привёл результаты исследования Европейского совета по международным отношениям, которые демонстрируют, что большинство жителей стран Европы выступает за скорейшее мирное урегулирование.

«Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», — констатировал он.

Он добавил, что подобных взглядов придерживаются в Италии и Швеции.

Ранее газета Die Welt сообщала о том, что в ходе визита на Украину президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги убеждали украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.