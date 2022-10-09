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BI: поставки оружия Украине истощили запасы ФРГ

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Поставки оружия Украине истощили запасы вооружённых сил Германии. В случае войны бундесверу хватит боеприпасов не более чем на два дня, сообщает портал Business Insider.
BI: поставки оружия Украине истощили запасы ФРГ
  • РИА Новости

«У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге», — говорится в материале.

Отмечается, что для экономии патронов солдаты проводят меньше тренировок, учения отменяются.

Также сообщается, что на пополнение запасов не хватает оборонного бюджета.

В конце сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

Позднее Шольц заявил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины.

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