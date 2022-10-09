BI: поставки оружия Украине истощили запасы ФРГ

Поставки оружия Украине истощили запасы вооружённых сил Германии. В случае войны бундесверу хватит боеприпасов не более чем на два дня, сообщает портал Business Insider.

«У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге», — говорится в материале.

Отмечается, что для экономии патронов солдаты проводят меньше тренировок, учения отменяются.

Также сообщается, что на пополнение запасов не хватает оборонного бюджета.

В конце сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

Позднее Шольц заявил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины.