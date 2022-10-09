BI: поставки оружия Украине истощили запасы ФРГ
- РИА Новости
«У Германии осталось боеприпасов только на один или два дня войны. Это подтверждают представители оружейной промышленности, эксперты и политики в бундестаге», — говорится в материале.
Отмечается, что для экономии патронов солдаты проводят меньше тренировок, учения отменяются.
Также сообщается, что на пополнение запасов не хватает оборонного бюджета.
В конце сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.
Позднее Шольц заявил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины.