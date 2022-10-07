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Шольц заявил, что в Берлине 25 октября будет обсуждаться долгосрочная поддержка Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.
Шольц заявил, что в Берлине 25 октября будет обсуждаться долгосрочная поддержка Украины
  • Legion-Media

«На 25 октября я вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен созвал экспертную конференцию в Берлине. Речь будет идти не о новых гарантиях поддержки, а о том, как мы можем развить инструменты для долгосрочной помощи», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Шольц, восстановление Украины «станет вопросом поколения».

В конце сентября Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

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