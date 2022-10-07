Шольц заявил, что в Берлине 25 октября будет обсуждаться долгосрочная поддержка Украины
- Legion-Media
«На 25 октября я вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен созвал экспертную конференцию в Берлине. Речь будет идти не о новых гарантиях поддержки, а о том, как мы можем развить инструменты для долгосрочной помощи», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Шольц, восстановление Украины «станет вопросом поколения».
В конце сентября Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.