Шольц заявил, что в Берлине 25 октября будет обсуждаться долгосрочная поддержка Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.

«На 25 октября я вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен созвал экспертную конференцию в Берлине. Речь будет идти не о новых гарантиях поддержки, а о том, как мы можем развить инструменты для долгосрочной помощи», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Шольц, восстановление Украины «станет вопросом поколения».

В конце сентября Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.