Шольц заявил Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ
- AFP
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Об этом сообщил кабмин ФРГ по итогам телефонного разговора Шольца и Зеленского, передаёт РИА Новости.
В сообщении говорится, что Шольц пообещал Зеленскому, что Берлин продолжит оказывать Киеву политическую, финансовую и гуманитарную поддержку.
В том числе он пообещал украинским властям поставки оружия.
7 сентября Зеленский обсудил с Шольцем усиление обороноспособности страны и поблагодарил европейского политика за предоставление макрофинансовой помощи.
В начале сентября сообщалось, что Шольц не собирается одобрять поставку танков Leopard 2 Украине.