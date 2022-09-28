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Шольц заявил Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.
Шольц заявил Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Об этом сообщил кабмин ФРГ по итогам телефонного разговора Шольца и Зеленского, передаёт РИА Новости.

В сообщении говорится, что Шольц пообещал Зеленскому, что Берлин продолжит оказывать Киеву политическую, финансовую и гуманитарную поддержку.

В том числе он пообещал украинским властям поставки оружия.

7 сентября Зеленский обсудил с Шольцем усиление обороноспособности страны и поблагодарил европейского политика за предоставление макрофинансовой помощи.

В начале сентября сообщалось, что Шольц не собирается одобрять поставку танков Leopard 2 Украине.

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