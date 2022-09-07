Зеленский обсудил с Шольцем усиление обороноспособности Украины
- globallookpress.com
- © Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside
«Был телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.. Поблагодарил за подтверждение макрофинансовой помощи в размере €5 млрд... Обсудили планы дальнейшего усиления обороноспособности Украины», — написал Зеленский в Twitter.
Украинский лидер также рассказал Шольцу о необходимости полноценной программы МВФ.
Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее на пленарном заседании бундестага заявила, что Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера.
Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, ФРГ считает необходимым разделить между странами нагрузку по поставкам оружия на Украину.