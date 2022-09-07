Зеленский обсудил с Шольцем усиление обороноспособности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем усиление обороноспособности страны и поблагодарил европейского политика за предоставление макрофинансовой помощи.

«Был телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.. Поблагодарил за подтверждение макрофинансовой помощи в размере €5 млрд... Обсудили планы дальнейшего усиления обороноспособности Украины», — написал Зеленский в Twitter.

Украинский лидер также рассказал Шольцу о необходимости полноценной программы МВФ.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее на пленарном заседании бундестага заявила, что Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера.

Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, ФРГ считает необходимым разделить между странами нагрузку по поставкам оружия на Украину.