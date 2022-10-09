Узнать больше

CNN: власти Германии анонсировали поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков

Короткая ссылка
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт анонсировала поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.
CNN: власти Германии анонсировали поставки на Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает CNN.

«Мы живём в серьёзные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО — одна из таких сфер, где необходимо действовать», — заявила Ламбрехт.

Она призвала НАТО работать над укреплением обороны и анонсировала новые поставки оружия Киеву.

В конце сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

Позднее Шольц заявил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить