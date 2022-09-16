«Ответ-то будет»: Путин предупредил Киев о последствиях применения террористических методов

Россия пока сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и осуществление Киевом терактов, заявил Владимир Путин. При этом, по его словам, российские ВС уже нанесли ряд предупреждающих, но чувствительных ударов. Президент также отметил, что план военной спецоперации в поддержку Донбасса корректировке не подлежит, цели СВО выполняются, несмотря на попытки контрнаступления со стороны ВСУ. Глава государства также обратил внимание на желание киевского режима добиваться победы над Россией на поле боя, «забросив в ящик» договорённости, достигнутые в ходе переговорного процесса в Стамбуле. При этом турецкий лидер Реджеп Эрдоган на протяжении долгого времени выступает за организацию встречи президентов России и Украины, но, как заметил Путин, именно Киев отказался от диалога с Москвой.

Вечером в пятницу, 16 сентября, Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, прошедшего в Самарканде.

Гарантии безопасности Украине

Владимир Путин заявил, что не знаком с предложенным на этой неделе Киевом проектом гарантий безопасности Украины, но напомнил, что итогом весенних переговоров в Стамбуле стал проект соглашения, в котором украинской стороне предоставлялись «достаточно жёсткие гарантии» со стороны крупных держав мира, с чем Россия в целом согласилась.

Вместо этого, как отметил президент РФ, киевский режим «забросил в ящик» эти договорённости, объявив, что будет добиваться победы на поле боя.

«Ну флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление», — заметил российский лидер.

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Ранее в МИД назвали проект Киева о гарантиях безопасности для Украины «страшной кабалой» для тех государств, которым придётся стать гарантами в случае подписания этого документа.

Терроризм Киева

Президент России также предупредил киевские власти о последствиях использования ими террористических методов.

«Ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы. Они по сути ничем не отличаются от методов терроризма», — пояснил он.

По его словам, Москва «до поры до времени» сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты.

«Совсем недавно Вооружённые силы РФ нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что они предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьёзным», — заявил Путин.

Ход спецоперации

Говоря о ходе спецоперации, Владимир Путин подчеркнул, что её план корректировке не подлежит, а работа по выполнению поставленных задач продолжается, несмотря на попытки контрнаступления со стороны ВСУ. Глава государства напомнил, что основной целью является освобождение Донбасса.

Владимир Путин — о ходе военной спецоперации на Украине

По его словам, российская армия постепенно занимает всё новые территории.

«Я обращаю внимание, что мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Естественно, это связано с определёнными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы не спешим в этой части», — заявил президент.

Встреча с Зеленским

Отвечая на вопрос о диалоге с Украиной, Владимир Путин заявил, что на это должны согласиться в самом Киеве.

«Первое условие — чтобы они согласились. Они же не хотят. Господин Зеленский же объявил, публично сказал, — не знаю где, но публично, — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов — и не надо», — заметил российский лидер.

При этом он сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении длительного времени предлагает организовать встречу России и Украины на высшем уровне.

«Он действительно вносит серьёзный вклад в решение ряда серьёзных вопросов, возникающих вокруг этого кризиса. И вполне само собой разумеется, что он предлагает и встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату. На этой встрече он об этом не говорил», — сказал Путин.

Ситуация с вывозом зерна

Россия выполняет свои обязательства по организации вывоза украинского зерна, сообщил Владимир Путин. При этом он призвал других участников так называемой продовольственной сделки также выполнять её условия.

«На вчерашний день из украинских портов вышел 121 корабль. Из 120 кораблей только три были направлены в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. Около 35, может быть, чуть больше процентов зерна, вывезенного с территории Украины, пошло в европейские страны. Не в бедные страны и уж точно не в беднейшие страны мира. И только 4,5% пошло в беднейшие страны по программе ООН», — заметил президент России.

При этом он обратил внимание, что вывозом зерна с Украины занимаются американские компании, которым принадлежит эта продукция.

«Американские компании — они собственники этого зерна в основном, в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они своё зерно и вывозят», — заметил он.

Глава государства подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы продовольствие дошло до беднейших стран мира.

Про Запад

На Западе на протяжении десятилетий культивировалась идея развала России, сообщил Владимир Путин.

«На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, её ядра», — отметил он.

Путин подчеркнул, что идею о разделе России на конкретные части продвигал американский политолог Збигнев Бжезинский. При этом впоследствии тот изменил позицию, полагая, что РФ должна быть сохранена для использования в качестве инструмента борьбы с Китаем.

«Не дождутся этого! Пускай сами там свои задачи решают, как считают нужным», — сказал Путин.

Владимир Путин — о западной идее развала России

Говоря о текущей ситуации, российский лидер констатировал, что западные страны, являющиеся бывшими колониальными державами, продолжают жить в парадигме колониальной философии: «Они привыкли жить за чужой счёт. И до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы в своей практической ежедневной политике».

Санкции США

Владимир Путин назвал шизофренией очередной пакет антироссийских санкций, введённых Соединёнными Штатами, под которые, в частности, подпали несовершеннолетние дети главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Несовершеннолетних детей под санкции ставить — это запредельные вещи. Мне кажется, что они уже перестали понимать, что они делают», — сказал глава государства.

Также российский лидер выразил непонимание в связи с рестрикциями в отношении уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой: «Она занималась вывозом наших детей из зон боевых действий — из Сирии, из Ирака... Это благородная миссия. Что здесь плохого? Спасибо нужно сказать».

15 сентября администрация президента США Джо Байдена объявила о расширении санкций в отношении свыше 40 физических лиц и более 30 юридических лиц, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологического сектора России.

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Энергетический кризис в Европе

Энергетический кризис в Европе начался не из-за спецоперации на Украине, а из-за чрезмерной увлечённости зелёной повесткой. Об этом сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT Марии Финошиной. По словам главы государства, экологическая обстановка важна и нужно заботиться о климате, но к этому вопросу необходимо подходить с осторожностью и аккуратностью.

«Они же для достижения сиюминутной политической конъюнктуры пошли на сворачивание углеводородной энергетики. Вообще! Банки перестали давать кредиты, местные органы власти перестали выделять землю для будущих разработок, перестали осуществлять планы строительства, сократились инвестиции в энергетику. Но всё это начало происходить несколько лет назад», — пояснил Путин.

Владимир Путин — о причинах энергокризиса в Европе

Продолжая тему энергокризиса, президент подчеркнул, что главы европейских государств сваливают все проблемы на Россию, «чтобы обеспечить себе защиту от возмущённых граждан своих стран».

При этом Путин указал, что на снижение объёма поставок газа из России в Европу повлияли санкции Польши в отношении газопровода Ямал — Европа, а также закрытие Украиной прокачки газа по одной из ниток через свою территорию.

«В конце концов, если приспичило, если всё так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2», 55 млрд куб. м по году. Только кнопку нажать — и всё пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, под санкции поставили газопровод новый, «Северный поток — 2». А мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чём виноват, а не сваливают на нас свои собственные ошибки», — заметил президент РФ.

Путин указал, что Россия всегда выполняла и будет дальше выполнять обязательства по газовым контрактам.