«Ковбой с не очень хорошим зрением»: Антонов охарактеризовал администрацию Байдена после очередных санкций

Администрация президента США, вводя очередные санкции против России, «скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей», заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил сумбурность нового пакета рестрикций, в который попали высокотехнологичные компании и дома моды, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова и помощник президента России Максим Орешкин. Также ограничения затронули Рамзана Кадырова и его семью, представителей освобождённых территорий Запорожской и Херсонской областей, предприятий, входящих в «Роскосмос». В госкорпорации выразили сожаление в связи с таким решением властей США, подчеркнув, что оно никак не повлияет на реализацию поставленных задач и планов.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил Соединённые Штаты Америки с ковбоем, который плохо видит, после очередного пакета рестрикций, введённых администрацией Джо Байдена. Под американские ограничения подпали свыше 40 физических лиц и более 30 юридических лиц, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологического сектора России.

«Твердолобость Вашингтона, продолжающего раскручивать санкционную спираль, уже не удивляет. Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединённых Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики», — сказал Антонов.

По его словам, новый пакет рестрикций отличается сумбурностью, поскольку в один список попали высокотехнологичные компании и дома моды, уполномоченный по правам ребёнка и помощник президента России.

«Противореча самим себе, американцы, с одной стороны, заявляют о важности сотрудничества в космосе, а с другой — вводят санкции против структур «Роскосмоса». Не выдерживая конкуренции с передовыми финансовыми технологиями, пытаются запретить их использование. Впечатление таково, что администрация, не зная, каким ещё образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей», — констатировал дипломат.

Он подчеркнул, что подобные враждебные шаги не повлияют на подходы и позиции Москвы, а лишь приведут «к усилению замерзания двустороннего диалога»: «Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому — плотный график международных встреч Владимира Путина в Самарканде на саммите стран — участниц ШОС».

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© Bjarte Rettedal

15 сентября власти США объявили об очередном расширении списка антироссийских санкций. Под ограничения, в частности, подпали помощник президента РФ Максим Орешкин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, гендиректор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев, председатель правления Национального расчётного депозитария Виктор Жидков, Рамзан Кадыров, его семья и связанные с ним лица, представители освобождённых территорий Запорожской и Херсонской областей, в том числе глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

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Их имущество и активы на территории США заблокированы, американским гражданам запрещено взаимодействовать с указанными лицами.

Санкционные ограничения введены против Российского квантового центра, НПП «Сапфир» и «Радиосвязь», Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау, предприятий, входящих в структуры «Росатома», «Роскосмоса» и «Ростеха», а также чеченского модного дома Firdaws.

Кроме того, Минторг США ужесточил экспортный контроль в отношении РФ и пригрозил принятием мер за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе посредством использования НСПК и платёжной системы МИР за пределами территории РФ.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, у США не получится нанести ущерб национальной платёжной системе МИР.

«Я думаю, что большая часть стран, которые уже провели работу и ввели использование карты МИР у себя в стране, — они уже от этого не откажутся. Усилия США будут сведены на нет», — сказал сенатор в разговоре с RT.

Рамзан Кадыров, комментируя санкции, призвал Соединённые Штаты «не тянуть резину», а ввести ограничения против всех его детей.

«Зачем тянуть резину? Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет. Их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», — написал он в своём Telegram-канале.

В «Роскосмосе» выразили сожаление в связи с решением американских властей.

«Роскосмос» выражает сожаление из-за такого решения. Тем не менее оно никак не повлияет на реализацию задач и планов, стоящих перед госкорпорацией», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.