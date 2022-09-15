США готовы вводить санкции за поддержку платёжной системы МИР за пределами России
- РИА Новости
Об этом говорится документе американского Министерства финансов.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК и национальной платёжной системы МИР за пределами территории Российской Федерации», — цитирует ведомство РИА Новости.
Также министерство ввело санкции против гендиректора Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчётного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
Как ранее заявили источники Financial Times, США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом отмечал, что в вопросе использования российских карт МИР в Турции есть серьёзные подвижки.
Al Jazeera сообщал, что возможное объединение российской и иранской платёжных систем МИР и «Шетаб» поможет снизить влияние западных санкций и исключит доллар из взаиморасчётов.
Кроме того, в настоящее время Индия и Россия ведут активный диалог по взаимному признанию платёжных систем МИР и RuPay.