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США готовы вводить санкции за поддержку платёжной системы МИР за пределами России

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Соединённые Штаты готовы вводить санкции против тех, кто помогает России добиваться расширения использования национальной платёжной системы МИР за пределами страны.
США готовы вводить санкции за поддержку платёжной системы МИР за пределами России
  • РИА Новости

Об этом говорится документе американского Министерства финансов.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК и национальной платёжной системы МИР за пределами территории Российской Федерации», — цитирует ведомство РИА Новости.

Также министерство ввело санкции против гендиректора Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчётного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

Как ранее заявили источники Financial Times, США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом отмечал, что в вопросе использования российских карт МИР в Турции есть серьёзные подвижки.

Al Jazeera сообщал, что возможное объединение российской и иранской платёжных систем МИР и «Шетаб» поможет снизить влияние западных санкций и исключит доллар из взаиморасчётов.

Кроме того, в настоящее время Индия и Россия ведут активный диалог по взаимному признанию платёжных систем МИР и RuPay.

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