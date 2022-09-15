FT: США и ЕС планируют усилить давление на банки Турции за подключение к системе МИР

США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции», заявили источники Financial Times.

«Мы ясно дадим понять, что, например, финансовые организации третьих стран не должны подключаться к платёжной системе МИР, потому что это сопряжено с риском обхода санкций», — приводит ТАСС слова одного из собеседников издания.

Ещё один источник отметил, что Запад хочет «устранить лазейки», одной из которых является Турция.

На данный момент карты МИР работают в пяти турецких банках — Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в вопросе использования российских карт МИР в Турции есть серьёзные подвижки.