военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

FT: США и ЕС планируют усилить давление на банки Турции за подключение к системе МИР

Короткая ссылка
США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции», заявили источники Financial Times.
FT: США и ЕС планируют усилить давление на банки Турции за подключение к системе МИР
  • РИА Новости

«Мы ясно дадим понять, что, например, финансовые организации третьих стран не должны подключаться к платёжной системе МИР, потому что это сопряжено с риском обхода санкций», — приводит ТАСС слова одного из собеседников издания.

Ещё один источник отметил, что Запад хочет «устранить лазейки», одной из которых является Турция.

На данный момент карты МИР работают в пяти турецких банках — Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в вопросе использования российских карт МИР в Турции есть серьёзные подвижки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить