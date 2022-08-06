Эрдоган: в вопросе использования российских карт МИР в Турции есть серьёзные подвижки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в вопросе использования российских карт МИР в Турции есть серьёзные подвижки.

«Конечно, в этом визите в Сочи была одна хорошая вещь: мы договорились о рубле с господином Путиным. Поскольку мы будем делать эти обмены в рублях, это, конечно, принесёт деньги в Россию и Турцию как отдельный источник между Турцией и Россией в финансовой точке. Также есть карта МИР. В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьёзные подвижки», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган отметил, что введение в обращение карт МИР в Турции позволит туристам совершать покупки и оплачивать проживание в отелях.

Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган в рамках переговоров достигли соглашений в банковской сфере.

Также стороны в ходе переговоров договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.

По словам вице-премьера России Александра Новака, речь идёт о постепенном переходе на национальные валюты.

Путин и Эрдоган также условились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.