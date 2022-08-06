Эрдоган: в вопросе использования российских карт МИР в Турции есть серьёзные подвижки
- РИА Новости
«Конечно, в этом визите в Сочи была одна хорошая вещь: мы договорились о рубле с господином Путиным. Поскольку мы будем делать эти обмены в рублях, это, конечно, принесёт деньги в Россию и Турцию как отдельный источник между Турцией и Россией в финансовой точке. Также есть карта МИР. В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьёзные подвижки», — цитирует его РИА Новости.
Эрдоган отметил, что введение в обращение карт МИР в Турции позволит туристам совершать покупки и оплачивать проживание в отелях.
Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган в рамках переговоров достигли соглашений в банковской сфере.
Также стороны в ходе переговоров договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.
По словам вице-премьера России Александра Новака, речь идёт о постепенном переходе на национальные валюты.
Путин и Эрдоган также условились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.