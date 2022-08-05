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Путин и Эрдоган договорились наращивать товарооборот между Россией и Турцией

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.
Путин и Эрдоган договорились наращивать товарооборот между Россией и Турцией
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, которое принято по итогам их встречи в Сочи.

Отмечается, что они провели широкие консультации по вопросам двусторонних отношений. 

Президенты договорились «наращивать объём двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей», а также «идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики».

«Также они намерены предпринять шаги для наращивания взаимодействия по вопросам в таких сферах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство», — говорится в документе.

Кроме того, Путин и Эрдоган отметили необходимость выполнения всех пунктов зерновой сделки.

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