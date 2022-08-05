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Аналитик Оленченко прокомментировал итоги переговоров Путина и Эрдогана

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Полина Полетаева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Аналитик Оленченко прокомментировал итоги переговоров Путина и Эрдогана
  • AP

По мнению Оленченко, переговоры можно охарактеризовать как «традиционный рабочий диалог между российским и турецким руководителями».

«Сложился уже определённый алгоритм, встречи происходят достаточно часто и носят предметный характер, обсуждаются конкретные вопросы. Повестка дня достаточно насыщенная: здесь и двусторонние отношения, экономические, политические и социальные вопросы. Кроме того, внимание всех уделено тому, что при участии Турции налажен вывоз зерна с Украины, достигнуто пакетное соглашение», — рассказал политолог.

Кроме того, он напомнил, что на встрече поднимались вопросы взаимодействия Турции и России в Сирии, а также мирного урегулирования сирийского кризиса.

«Как известно, этому предшествовала трёхсторонняя встреча руководителей России, Ирана и Турции, и, видимо, сейчас идёт продолжение той встречи, но здесь больше уделено внимание двусторонним взаимодействиям в региональной и глобальной повестке»,— добавил собеседник RT.

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продлилась более четырёх часов.

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