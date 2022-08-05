Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии
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Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
«Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии», — отмечается в документе.
В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, отдельно затронув тему Сирии.