Путин и Эрдоган выступили за сохранение целостности Сирии

Россия и Турция выступают за сохранение целостности Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи.

Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

«Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии», — отмечается в документе.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, отдельно затронув тему Сирии.