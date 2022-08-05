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Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях
  • Gettyimages.ru

По словам вице-премьера России Александра Новака, топливо из России в Турцию поставляется в достаточно больших объёмах — 26 млрд кубометров ежегодно.

«В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, речь идёт о постепенном переходе на национальные валюты. 

Ранее сообщалось о завершении встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи — переговоры продлились более четырёх часов.

Государственные лидеры обсудили функционирование газопровода «Турецкий поток» и строительство АЭС «Аккую».

Путин и Эрдоган также договорились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.

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