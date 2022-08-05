военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин и Эрдоган обсудили функционирование «Турецкого потока» и строительство «Аккую»

Короткая ссылка
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах обсудили строительство АЭС «Аккую» и функционирование газопровода «Турецкий поток».
Путин и Эрдоган обсудили функционирование «Турецкого потока» и строительство «Аккую»
  • Gettyimages.ru

Как отметил вице-премьер России Александр Новак по итогам состоявшейся беседы между государственными лидерами, для взаимоотношений России и Турции ключевой сферой является энергетика.

«В том числе это и строительство атомной станции «Аккую», и выход в сроки к 2023 году для запуска этого проекта. Это «Турецкий поток», который был построен, который успешно функционирует», — цитирует его РИА Новости.

Путин ранее сообщил, что российско-турецкий товарооборот с января по май этого года увеличился в два раза.

Также Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших источников снабжения Европы российским газом. По его словам, газопровод работает исправно и без сбоев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить