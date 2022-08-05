Путин и Эрдоган обсудили функционирование «Турецкого потока» и строительство «Аккую»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах обсудили строительство АЭС «Аккую» и функционирование газопровода «Турецкий поток».

Как отметил вице-премьер России Александр Новак по итогам состоявшейся беседы между государственными лидерами, для взаимоотношений России и Турции ключевой сферой является энергетика.

«В том числе это и строительство атомной станции «Аккую», и выход в сроки к 2023 году для запуска этого проекта. Это «Турецкий поток», который был построен, который успешно функционирует», — цитирует его РИА Новости.

Путин ранее сообщил, что российско-турецкий товарооборот с января по май этого года увеличился в два раза.

Также Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших источников снабжения Европы российским газом. По его словам, газопровод работает исправно и без сбоев.