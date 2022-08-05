военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере

Короткая ссылка
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках переговоров достигли соглашений в банковской сфере, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере
  • РИА Новости

«Мы обсуждали финансово-банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Новака, это необходимо для того, чтобы коммерческие компании и граждане обоих государств имели возможность расплачиваться во время туристических поездок и обмениваться денежными средствами в рамках товарооборота.

Также в ходе переговоров государственные лидеры договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.

Российский вице-премьер пояснил, что речь идёт о постепенном переходе в расчётах на национальные валюты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить