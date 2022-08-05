Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках переговоров достигли соглашений в банковской сфере, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Мы обсуждали финансово-банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Новака, это необходимо для того, чтобы коммерческие компании и граждане обоих государств имели возможность расплачиваться во время туристических поездок и обмениваться денежными средствами в рамках товарооборота.

Также в ходе переговоров государственные лидеры договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.

Российский вице-премьер пояснил, что речь идёт о постепенном переходе в расчётах на национальные валюты.