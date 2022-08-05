Путин и Эрдоган достигли соглашений в банковской сфере
- РИА Новости
«Мы обсуждали финансово-банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения», — цитирует его РИА Новости.
По словам Новака, это необходимо для того, чтобы коммерческие компании и граждане обоих государств имели возможность расплачиваться во время туристических поездок и обмениваться денежными средствами в рамках товарооборота.
Также в ходе переговоров государственные лидеры договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.
Российский вице-премьер пояснил, что речь идёт о постепенном переходе в расчётах на национальные валюты.