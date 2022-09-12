Al Jazeera: объединение платёжных систем России и Ирана снизит влияние западных санкций
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По словам замглавы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, в стране может произойти подключение российской платёжной системы.
Так, эксперт в области политэкономических исследований Байман Яздани отмечает, что восточные страны способны создать системы, альтернативные SWIFT, Visa и MasterCard.
«Экономический эксперт-аналитик Карим Асади считает, что платёжная система МИР является российской версией Visa и MasterCard, а её запуск в Тегеране облегчит обмен валюты и транзакции для бизнесменов и туристов», — цитирует материал ИноТВ.
Как ранее писала газета The Wall Street Journal, Россия ведёт политику расширения и укрепления торговых и военных связей с Ираном с целью противостояния санкционному давлению со стороны западных стран.