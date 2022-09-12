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Al Jazeera: объединение платёжных систем России и Ирана снизит влияние западных санкций

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Возможное объединение российской и иранской платёжных систем МИР и «Шетаб» поможет снизить влияние западных санкций и исключит доллар из взаиморасчётов, считают иранские аналитики. Как сообщает Al Jazeera, другие страны также присоединятся к платёжной системе МИР, которая станет альтернативой SWIFT.
Al Jazeera: объединение платёжных систем России и Ирана снизит влияние западных санкций
  • Gettyimages.ru

По словам замглавы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, в стране может произойти подключение российской платёжной системы.

Так, эксперт в области политэкономических исследований Байман Яздани отмечает, что восточные страны способны создать системы, альтернативные SWIFT, Visa и MasterCard.

«Экономический эксперт-аналитик Карим Асади считает, что платёжная система МИР является российской версией Visa и MasterCard, а её запуск в Тегеране облегчит обмен валюты и транзакции для бизнесменов и туристов», — цитирует материал ИноТВ.

Как ранее писала газета The Wall Street Journal, Россия ведёт политику расширения и укрепления торговых и военных связей с Ираном с целью противостояния санкционному давлению со стороны западных стран.

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