Al Jazeera: объединение платёжных систем России и Ирана снизит влияние западных санкций

Возможное объединение российской и иранской платёжных систем МИР и «Шетаб» поможет снизить влияние западных санкций и исключит доллар из взаиморасчётов, считают иранские аналитики. Как сообщает Al Jazeera, другие страны также присоединятся к платёжной системе МИР, которая станет альтернативой SWIFT.

По словам замглавы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, в стране может произойти подключение российской платёжной системы.

Так, эксперт в области политэкономических исследований Байман Яздани отмечает, что восточные страны способны создать системы, альтернативные SWIFT, Visa и MasterCard.

«Экономический эксперт-аналитик Карим Асади считает, что платёжная система МИР является российской версией Visa и MasterCard, а её запуск в Тегеране облегчит обмен валюты и транзакции для бизнесменов и туристов», — цитирует материал ИноТВ.

Как ранее писала газета The Wall Street Journal, Россия ведёт политику расширения и укрепления торговых и военных связей с Ираном с целью противостояния санкционному давлению со стороны западных стран.