WSJ: Россия в лице Ирана нашла союзника для противостояния США

Россия ведёт политику расширения и укрепления торговых и военных связей с Ираном с целью противостояния санкционному давлению со стороны западных стран. Такое мнение выразил Бенуа Фокон в статье для газеты The Wall Street Journal.

По мнению автора материала, укрепление российско-иранских связей тревожит Вашингтон. Он отметил, что американские власти видят в таком сотрудничестве возможность смягчить антироссийские санкции, поскольку Москва и Тегеран получают новые рынки сбыта.

По информации обозревателя, в июле текущего года Иран стал крупнейшим в мире покупателем пшеницы из России.

«В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана», — указал Фокон.

Кроме того, автор статьи обратил внимание и на рост товарооборота между Россией и Ираном.

Ранее заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что у иранской стороны имеется техническая возможность в течение нескольких месяцев присоединиться к платёжной системе «Мир».