Посол России рассказал о диалоге Москвы и Дели по признанию платёжной системы МИР

Российский посол в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Индия и Россия ведут активный диалог по взаимному признанию платёжных систем МИР и RuPay.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мы ведём активный диалог по этому вопросу. Причём речь скорее идёт о синхронизации платёжных систем, когда россияне смогут использовать в Индии карты МИР, а индийские граждане — карту RuPay в России», — сказал дипломат.

Ранее заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что иранская сторона обладает технической возможностью в течение нескольких месяцев присоединиться к платёжной системе МИР.