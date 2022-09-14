Посол России рассказал о диалоге Москвы и Дели по признанию платёжной системы МИР
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Мы ведём активный диалог по этому вопросу. Причём речь скорее идёт о синхронизации платёжных систем, когда россияне смогут использовать в Индии карты МИР, а индийские граждане — карту RuPay в России», — сказал дипломат.
Ранее заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что иранская сторона обладает технической возможностью в течение нескольких месяцев присоединиться к платёжной системе МИР.