Сенатор Цеков: США выдохлись в деле введения санкций
- РИА Новости
«Они уже выдохлись по введению санкций и очень много усилий тратят на то, чтобы ввести новые санкции», — считает сенатор.
Он отметил, что ранее «велись долгие разговоры о том, что SWIFT отключат и все остановится в России».
Однако, по его словам, «ничего из этого не вышло».
«Я думаю, что большая часть стран мира, которые уже провели работу и ввели использование карты МИР у себя в стране — они уже от этого не откажутся. Усилия США будут сведены на нет», — сказал Цеков.
Ранее стало известно, что США готовы вводить санкции за поддержку платёжной системы МИР за пределами России.
Как ранее заявили источники Financial Times, США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом отмечал, что в вопросе использования российских карт МИР в Турции есть серьёзные подвижки.