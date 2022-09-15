Сенатор Цеков: США выдохлись в деле введения санкций

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление Минфина США о том, что Соединённые Штаты готовы вводить санкции против тех, кто помогает России добиваться расширения использования национальной платёжной системы МИР за пределами страны.

«Они уже выдохлись по введению санкций и очень много усилий тратят на то, чтобы ввести новые санкции», — считает сенатор.

Он отметил, что ранее «велись долгие разговоры о том, что SWIFT отключат и все остановится в России».

Однако, по его словам, «ничего из этого не вышло».

«Я думаю, что большая часть стран мира, которые уже провели работу и ввели использование карты МИР у себя в стране — они уже от этого не откажутся. Усилия США будут сведены на нет», — сказал Цеков.

Ранее стало известно, что США готовы вводить санкции за поддержку платёжной системы МИР за пределами России.

Как ранее заявили источники Financial Times, США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом отмечал, что в вопросе использования российских карт МИР в Турции есть серьёзные подвижки.