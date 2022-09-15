«Символ становления многополярного мира»: чего ожидать от саммита ШОС в Самарканде

В Самарканде открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества. Это первая за три года очная встреча с участием лидеров стран-членов и партнёров организации — в Узбекистан съедутся главы 14 государств. В Кремле сообщили, что придают особое значение нынешнему форуму. Ожидается, что Владимир Путин проведёт встречи с лидерами КНР, Индии, Ирана, Турции, Пакистана и других стран. Аналитики подчёркивают, что ШОС становится всё более привлекательной альтернативой западным политическим союзам, а её роль в мире возрастает на фоне меняющейся геополитической обстановки.

В четверг, 15 сентября, в Самарканде начинается двухдневный саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества. В работе форума примут участие главы 14 государств: восьми стран-участниц ШОС — Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, трёх государств-наблюдателей при организации — Белоруссии, Ирана и Монголии, двух стран-партнёров по диалогу ШОС — Азербайджана и Турции, а также лидер Туркменистана.

В саммите должна была участвовать и Армения, однако в Ереване накануне сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян не приедет в Самарканд из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

В Кремле отмечали, что придают этому форуму особое значение. Помощник президента России Юрий Ушаков подчёркивал, что первая за три года очная встреча глав государств ШОС пройдёт на фоне масштабных геополитических перемен в мире.

«Идёт стремительная необратимая трансформация всего комплекса международных связей, отношений, политики, экономики, утверждается новая модель, в основе которой подлинная многополярность и диалог», — заявил Ушаков.

По его словам, в России считают, что Шанхайская организация сотрудничества как раз предлагает «реальную альтернативу западноцентричным структурам и механизмам».

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Ушаков сообщил, что на повестку дня саммита будут вынесены вопросы, касающиеся дальнейшего усиления потенциала ШОС в сфере обеспечения безопасности и стабильности, рассмотрен запуск заявок отдельных стран на присоединение к организации в различном статусе, изучены вопросы укрепления экономических отношений, транспортной взаимосвязанности и усиления культурно-гуманитарных связей внутри объединения.

Помощник президента России констатировал, что Владимира Путина в Самарканде ожидают «сверхнапряжённые» два дня работы: у главы государства запланирован целый ряд встреч с участниками форума.

Курс на расширение

Одним из пунктов повестки саммита станет расширение ШОС за счёт включения в её состав Ирана. Генсек организации Чжан Мин ранее сообщил, что лидеры стран-участниц подпишут Меморандум об обязательствах Тегерана в связи со вступлением в объединение, и с их выполнением будет завершён процесс его принятия в ШОС.

Политолог-востоковед, редактор журнала «Восток» Каринэ Геворгян в комментарии RT подчеркнула, что Иран станет ценным приобретением для организации.

«Иран — это страна с образованным населением, с большими ресурсами, обладающая большим геостратегическим потенциалом, поскольку на севере она выходит в сердце Азии, а через Персидский залив — в Индийский океан. Кроме того, это технологически развитая страна, обладающая очень серьёзными запасами самых разнообразных природных ресурсов, практически всей таблицы Менделеева, включая редкоземельные металлы. Помимо прочего, Иран наладил собственный выпуск микросхем и электроники», — пояснила эксперт.

Она добавила, что после вступления Ирана в ШОС все члены объединения получат значительную пользу от интеграционных процессов, которые сейчас идут на базе организации.

Символика саммита ШОС в Самарканде

© Секретариат Шанхайской организации сотрудничества

На предстоящем саммите, скорее всего, будет дан старт рассмотрению заявки Белоруссии на членство в ШОС. Посол РФ в республике Борис Грызлов на днях заявил ТАСС, что Россия всецело поддерживает стремление Минска стать частью этой международной организации. Он также выразил уверенность, что Белоруссия внесёт значительный вклад в достижение задач, стоящих перед ШОС.

Кроме того, накануне в Ташкенте состоялась церемония подписания Меморандумов о предоставлении Египту и Катару статуса партнёров по диалогу ШОС. Аналогичная процедура должна пройти с участием высокопоставленного представителя Саудовской Аравии. Ожидается, что будет запущен процесс предоставления этого статуса Бахрейну и Мальдивам.

Афганская повестка

Особое внимание участники саммита уделят ситуации в Афганистане. «В ШОС последовательно выступают за становление этой страны в качестве мирной, стабильной, процветающей, свободной от терроризма и наркотиков», — подчёркивал Юрий Ушаков.

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Напомним, год назад США и их союзники после 20-летнего присутствия начали поспешный вывод своего военного контингента из Афганистана. На этом фоне движение «Талибан»* развернуло наступление на позиции прозападного правительства и захватило власть в стране.

Стоит отметить, что представителей талибов на самаркандский саммит не пригласили, поэтому диалог по афганской проблематике будет вестись с принимающим участие в форуме Пакистаном, заявил в беседе с RT научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

«Бытует мнение, что Пакистан — это страна номер один, которая контролирует талибов. Поэтому вопрос Афганистана хотят обсудить именно с ней. На этом саммите от них захотят получить ответ на главный вопрос: что на самом деле происходит в Афганистане? После смены правительства в Кабуле доступ к информации ограничен. Экспертное сообщество и официальные структуры лишились возможности оценить реальную ситуацию того, что сейчас происходит в Афганистане. Эта страна, к сожалению, остаётся серьёзным источником угрозы и логично, что ей будет уделено внимание», — рассказал эксперт.

Диалог Китая и России

Одной из самых ожидаемых встреч на форуме будут переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отмечают аналитики. Китайский лидер примет участие в саммите ШОС в рамках своего первого зарубежного турне с января 2020 года (с начала пандемии коронавируса).

Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе встречи лидеры обсудят в том числе ситуацию вокруг Украины.

«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, чётко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию, и этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсуждён в ходе предстоящего контакта, — отметил Ушаков, уточнив, что переговоры пройдут 15 сентября. — Сама эта встреча с учётом особенностей нынешней международной обстановки имеет особое значение».

Владимир Путин и Си Цзиньпин

AP

© Alexei Druzhinin

По мнению научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александра Лукина, приезд Си Цзиньпина в Самарканд подчёркивает статус этого мероприятия. Он также выразил мнение, что переговоры лидеров России и КНР станут «важнейшей встречей саммита».

«Что касается обсуждения лидерами РФ и КНР ситуации на Украине, в её контексте можно ожидать диалога по российско-китайскому взаимодействию и расширению торгового и экономического сотрудничества. Россия заинтересована в этом вопросе, так как Китай может заместить определённые товары, которые попали под санкции. Также Китай оказывает дипломатическую поддержку Москве на международной арене, так что тут есть, о чём поговорить», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что на встрече будут затронуты вопросы Тайваня и международных отношений в регионе.

Международная повестка

Эксперты также ожидают переговоров Владимира Путина с лидерами Турции и Индии. В Кремле сообщали, что с Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждаться экономическое сотрудничество. В свою очередь, турецкие СМИ заявили, что основными темами на встрече Эрдогана и Путина станут выполнение так называемой зерновой сделки, спецоперация на Украине и ситуация в Сирии.

По мнению Каринэ Геворгян, соглашение по экспорту зерна станет одной из центральных проблем для обсуждения.

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«Это очень серьёзный вопрос, и он заявляется в программе переговоров не просто так. Он будет обсуждаться серьёзнейшим образом, в основном в отношении стран Африки и Ближнего Востока, где очень непростая ситуация — в особенности в Эфиопии и Ливии, а также в Йемене», — пояснила эксперт.

Она также полагает, что лидеры России и Турции обсудят вопрос повышения стоимости оплаты прохода судов через Босфор, что напрямую касается РФ.

«Каждый будет отстаивать свои интересы. Но в любом случае то, что Путин и Эрдоган придерживаются диалога, внушает надежду», — подчеркнула Геворгян.

В Кремле также сообщали, что Владимир Путин проведёт переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди. На этой встрече будут обсуждены вопросы стратегической стабильности и взаимодействия в крупных международных форматах, таких как G20 и ООН.

В разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин подчеркнул, что встреча с лидером Индии важна на фоне попыток США усилить своё влияние на Нью-Дели как традиционного партнёра РФ.

«США пытаются включить Индию в свою орбиту, от чего Индия пытается устраниться — в частности, от различных военных объединений. Индия согласна участвовать в экономических проектах Соединённых Штатов, но США пытаются вовлечь её в военное сотрудничество, в частности, в проект QUAD, который они хотят переделать в азиатский аналог НАТО. Поэтому сегодня важно, как говорится, сверить часы. Для этого такие встречи важны», — подчеркнул эксперт.

Ушаков также отмечал, что Владимир Путин в рамках саммита встретится с лидерами Ирана, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Пакистана. Также состоится трёхсторонняя беседа с лидерами Китая и Монголии.

Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раиси

AP

© Sergei Savostyanov

Глобальное значение

Роль саммита Шанхайской организации сотрудничества с личным участием лидеров всех стран-членов, а также приглашённых гостей трудно переоценить в условиях нынешней геополитической обстановки в мире, отметил Вадим Козюлин.

«Мы видим, что обстановка напряжённая, и речь идёт не только про Украину — она напряжённая глобально. Обостряются отношения между США и Китаем. Аналитики ведут речь о борьбе двух тенденций: однополярного и многополярного мира. Мы видим, что многие организации теряют свой авторитет: ОБСЕ потерялась в событиях вокруг спецоперации на Украине, многие критикуют ООН за неэффективность. На этом фоне растёт значимость новых организаций, таких как БРИКС, ОДКБ и, конечно, ШОС. Поэтому в условиях такой турбулентности значимость этого мероприятия возрастает», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Александр Лукин подчеркнул, что привлекательность ШОС объясняется неконфронтационным характером организации: это не военный блок и его деятельность не направлена против кого-либо. Это объединение незападных стран, которые развивают и углубляют взаимовыгодное сотрудничество, пояснил эксперт.

«Шанхайская организация сотрудничества — это результат и символ становления многополярного мира. Его развитие, как политическое так и экономическое, идёт не так, как в Европе или США, но по другим направлениям, вне западного влияния», — рассказал собеседник RT.

Участники саммита ШОС в Бишкеке перед началом заседания в узком составе, 14 июня 2019 года

kremlin.ru

О возросшей роли ШОС в мировой и региональной политике говорит широкий спектр вопросов, которые будут подниматься на саммите, принятие новых стран в её ряды, а также личное участие лидеров стран-членов организации и её партнёров, подчеркнул Вадим Козюлин.

«В Самарканде будут обсуждаться темы безопасности, экономического, гуманитарного, культурного сотрудничества. Будет расширена география организации — это очень важно для формирующегося многополярного мира», — рассказал политолог.

По его словам, привлекательность ШОС также обеспечивает то, что все решения в организации принимаются на основе консенсуса, а каждое государство, независимо от размера, имеет равное положение и право голоса.

«Этот принцип привлекает многих участников, поэтому неудивительно, что туда стремится Иран и много других государств», — заключил Козюлин.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.