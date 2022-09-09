военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Самарканде подпишут меморандум в связи со вступлением в ШОС Ирана

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что лидеры государств — членов организации на предстоящем саммите в Самарканде подпишут Меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС.
В Самарканде подпишут меморандум в связи со вступлением в ШОС Ирана
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью ТАСС. 

«Мы ожидаем, что на саммите в Самарканде лидеры стран подпишут Меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в организацию, после чего Иран выполнит соответствующие обязательства в соответствии с регламентом и завершит официальный процесс вступления в организацию», — сообщил генсек ШОС.

Он добавил, что сейчас активно обсуждается заявка Белоруссии на получение статуса государства — члена ШОС.

«Это демонстрирует, что Минск согласен с ценностями и принципами ШОС, а сотрудничество в рамках организации соответствует интересам Белоруссии. В настоящее время ШОС активно обсуждает заявку Белоруссии, секретариат также проводит большую координационную работу», — отметил Чжан Мин.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить