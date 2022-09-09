В Самарканде подпишут меморандум в связи со вступлением в ШОС Ирана

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что лидеры государств — членов организации на предстоящем саммите в Самарканде подпишут Меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Мы ожидаем, что на саммите в Самарканде лидеры стран подпишут Меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в организацию, после чего Иран выполнит соответствующие обязательства в соответствии с регламентом и завершит официальный процесс вступления в организацию», — сообщил генсек ШОС.

Он добавил, что сейчас активно обсуждается заявка Белоруссии на получение статуса государства — члена ШОС.

«Это демонстрирует, что Минск согласен с ценностями и принципами ШОС, а сотрудничество в рамках организации соответствует интересам Белоруссии. В настоящее время ШОС активно обсуждает заявку Белоруссии, секретариат также проводит большую координационную работу», — отметил Чжан Мин.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в этом году.