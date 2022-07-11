МИД Узбекистана: Иран будет принят в ШОС в этом году
- РИА Новости
Об этом он сказал на круглом столе в Москве.
«В этом году в рамках председательства Узбекистана Иран как страна-наблюдатель будет принят в члены ШОС… В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что Иран внесёт весомый вклад в деятельность ШОС как один из ключевых центров формирования нового миропорядка.