Лавров заявил, что Иран внесёт весомый вклад в деятельность ШОС

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Иран внесёт весомый вклад в деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как один из ключевых центров формирования нового миропорядка, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Лавров заявил, что Иран внесёт весомый вклад в деятельность ШОС
  • РИА Новости

«Мы убеждены, что Тегеран будет вносить весомый вклад в укрепление Шанхайской организации сотрудничества в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка», — сказал он.

  • Лавров заявил, что Иран внесёт весомый вклад в деятельность ШОС

18 марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжаном Мином обсудил необходимость укрепления единства внутри организации для противостояния односторонним санкциям.

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