Лавров заявил, что Иран внесёт весомый вклад в деятельность ШОС
- РИА Новости
«Мы убеждены, что Тегеран будет вносить весомый вклад в укрепление Шанхайской организации сотрудничества в качестве одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка», — сказал он.
- Лавров заявил, что Иран внесёт весомый вклад в деятельность ШОС
18 марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжаном Мином обсудил необходимость укрепления единства внутри организации для противостояния односторонним санкциям.