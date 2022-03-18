Глава МИД Китая обсудил с генсеком ШОС противостояние односторонним санкциям

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Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином обсудил необходимость укрепления единства внутри организации для противостояния односторонним санкциям.

«Мы должны решительно противостоять незаконным односторонним санкциям, уважать цели и принципы Устава ООН и защищать международные равенство и справедливость», — заявил Ван И, его слова приводятся на сайте МИД КНР.

Он также отметил, что ШОС следует активнее имплементировать устойчивую концепцию безопасности для поддержания региональной стабильности.

Страны-члены ШОС должны «решительно противостоять возвращению к мышлению времён холодной войны», заключил Ван И.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин в пятницу, 18 марта, проведут телефонный разговор. 

Байден планирует заявить Си Цзиньпину, что  Вашингтон примет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине.

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