Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Самарканде обстоятельно обсудят спецоперацию на Украине
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«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, чётко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию. И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсуждён в ходе этого предстоящего контакта», — приводит его слова РИА Новости.
Ушаков отметил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина имеют особое значение «с учётом особенностей нынешней международной обстановки».
Планируется, что президенты обсудят вопросы двусторонней повестки дня, а также основные региональные и международные темы.
Как писала ранее газета Handelsblatt, встреча президента России и лидера КНР станет сигналом о поддержке Москвы со стороны Пекина.
Владимир Путин отмечал, что товарооборот между Россией и КНР вскоре может достичь $200 млрд, а стратегическое партнёрство двух стран развивается очень успешно.
В частности, Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.