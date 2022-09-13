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Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Самарканде обстоятельно обсудят спецоперацию на Украине

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Самарканде 15 сентября обстоятельно обсудят ситуацию на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Самарканде обстоятельно обсудят спецоперацию на Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, чётко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию. И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсуждён в ходе этого предстоящего контакта», — приводит его слова РИА Новости.

Ушаков отметил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина имеют особое значение «с учётом особенностей нынешней международной обстановки».

Планируется, что президенты обсудят вопросы двусторонней повестки дня, а также основные региональные и международные темы.

Как писала ранее газета Handelsblatt, встреча президента России и лидера КНР станет сигналом о поддержке Москвы со стороны Пекина.

Владимир Путин отмечал, что товарооборот между Россией и КНР вскоре может достичь $200 млрд, а стратегическое партнёрство двух стран развивается очень успешно.

В частности, Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.

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