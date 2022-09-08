«Наращивают взаимодействие в ключевых сферах»: как Россия и Китай укрепляют стратегическое партнёрство

Товарооборот между РФ и КНР вскоре может достичь $200 млрд, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, стратегическое партнёрство двух стран развивается очень успешно. Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что стороны укрепляют взаимную поддержку и углубляют взаимодействие. По словам дипломата, динамика развития сотрудничества между Москвой и Пекином демонстрирует высокий уровень и устойчивость. Он также выразил уверенность в наращивании таких связей. По мнению экспертов, двустороннее партнёрство России и Китая по многим сферам взаимодействия находится на самом высоком уровне и в перспективе продолжит развиваться быстрыми темпами.

Президент России Владимир Путин заявил, что вскоре товарооборот между РФ и Китаем может достичь $200 млрд. Об этом он сообщил во время встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в рамках Восточного экономического форума.

«Наше стратегическое партнёрство развивается, и развивается очень успешно. Растёт товарооборот: в прошлом году он вырос существенно, на 36%, достиг уже $140 млрд, продолжает расти и за первое полугодие вырос ещё на 30%. И, судя по всему, мы действительно скоро выйдем, как и хотели, на $200 млрд оборота», — отметил российский лидер.

Он также сказал, что визит Ли Чжаньшу подчёркивает особый характер российско-китайских отношений.

В свою очередь, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей сообщил, что последние годы «китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнёрство и взаимодействие демонстрирует мощную динамику развития».

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Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй также заявил, что Китай и Россия наращивают взаимодействие и укрепляют взаимную поддержку.

«Перед лицом серьёзных и сложных испытаний Китай и Россия непрерывно укрепляют свою взаимную поддержку, углубляют взаимодействие в сфере развития взаимных интересов. Сотрудничество между нашими странами ещё больше продвигается вперёд», — сообщил дипломат, выступая по видеосвязи на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, быстрыми темпами развиваются торговля и инвестиции.

«На протяжении 12 лет Китай остаётся главным партнёром России. С января по июль текущего года товарооборот между нашими странами достиг $97,7 млрд, рост составляет 29%. Импорт в Китай из России вырос на 49%», — отметил посол.

Он также сообщил о новых победах в сфере российско-китайских стратегических проектов. В частности, напомнил об открытии в июне движения по автомобильному мосту Благовещенск — Хэйхэ, а также рассказал, что в течение года ожидается запуск работы железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян. Чжан Ханьхуэй отметил, что успешно развиваются и другие крупные совместные проекты РФ и КНР, в том числе инфраструктурные и в области атомной энергетики.

Посол заявил, что ещё больший потенциал проявляется в сотрудничестве России и Китая в новых областях.

«Это торговля основными товарами в нефтегазовой, угольной, аграрной отраслях. Также сотрудничество в области цифровой экономики, зелёного низкоуглеродного экономического развития. Мы ищем новые точки роста, ищем новые драйверы развития и сотрудничества, в том числе в сфере электронной торговли, культурного туризма, транспортных перевозок», — добавил Чжан Ханьхуэй.

Посольство Китая в России

РИА Новости

© Евгения Новоженина

По его словам, динамика развития сотрудничества между РФ и КНР демонстрирует высокий уровень и устойчивость.

«Я уверен в том, что мы будем углублять, увеличивать масштаб нашего сотрудничества, непрерывно продвигать наше практическое партнёрство на новый уровень», — подчеркнул посол.

Военно-политические связи

Стоит отметить, что Россия и Китай наращивают взаимодействие не только в сфере экономики. Так, 5 августа министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой. По его словам, таким образом стороны могут ещё более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, основанный на нормах международного права.

Ван И отметил, что Россия по-прежнему следует принципу одного Китая и выступает против любых посягательств на суверенитет КНР. Напомним, Москва осудила визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав это «явной провокацией» Вашингтона.

Вместе с тем Китай поддержал Россию, заявив, что не считает корректными попытки ряда стран Запада исключить РФ из международных переговоров.

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Кроме того, стороны наращивают взаимодействие в военной сфере. Так, в середине августа министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал связи Китая с Россией образцом взаимодействия двух крупных держав без формирования враждующих блоков.

«Китайско-российские отношения находятся на высоком уровне. Нарастающий уровень взаимодоверия между вооружёнными силами наших двух стран, стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество подают превосходный пример двусторонних отношений на основе принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран», — заявил Вэй Фэнхэ.

О том, что РФ и КНР не намерены выстраивать отношения, направленные против кого бы то ни было, сообщил и глава МИД России Сергей Лавров 1 сентября.

В тот же день начались российские учения «Восток-2022», в которых принимает участие Китай. По данным Минобороны РФ, корабли двух стран в составе совместного отряда уже провели манёвры по противовоздушной обороне, в частности, отразили налёт авиации условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Кроме того, силы ВМС РФ и КНР уничтожили макет морской плавающей мины, а также провели учения с привлечением морской авиации двух стран.

Манёвры «Восток-2022» прошли на семи полигонах ВС РФ, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Учения завершились 7 сентября. Помимо России и Китая в них участвовали и другие страны. Всего в учениях было задействовано свыше 50 тыс. военных, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе более 140 летательных аппаратов и около 60 боевых кораблей.

Корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая в северной части Японского моря

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Как заявил посол России в Китае Андрей Денисов журналистам, в связи с проведением этих учений СМИ на Западе выражают множество опасений о формировании якобы военного союза Москвы и Пекина. Однако РФ и КНР к этому не стремятся, заявил дипломат.

«Мы ушли вверх (в некоторых областях. — RT), чтo называется к отношениям, которые, может быть, даже выше, чем союзнические в некоторых областях, что тоже выражено не эмоциональными факторами или политическими расчётами, а объективной необходимостью и с нашей, и с китайской стороны», — сказал Денисов.

Взаимная заинтересованность

Как отметил в комментарии RT директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, двустороннее партнёрство России и Китая по многим сферам взаимодействия находится на самом высоком уровне, «чем когда бы то ни было».

«Судя по тем цифрам, которые называет посол КНР в РФ, очевидно, что к концу года рост объёма двусторонней торговли достигнет рекорда. Сама структура торговых отношений стала более разнообразной: российская сельхозпродукция пошла в КНР, усилился научно-технический обмен. Китай стал закупать у России больше нефти и газа. Из КНР в РФ направляются детали для автомобилей, продукты химической промышленности. Заинтересованность бизнеса двух стран друг в друге заметно возросла», — заявил эксперт.

Автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ

РИА Новости

© Евгений Подольский

Маслов также отметил, что помимо торговли и экономики, речь идёт и об углублении российско-китайских связей в стратегическом отношении.

«РФ и КНР работают над общими программами геополитического развития. У нас есть совместные интересы в военно-стратегической сфере, в кибербезопасности. Китай понимает, что Россия — единственный крупный союзник, который заинтересован в нормализации международных отношений и создании нового климата открытости. Пекин и Москва вместе противостоят санкционной политике Запада», — сообщил аналитик.

По мнению научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александра Лукина, один из факторов более интенсивного наращивания сотрудничества между Россией и Китаем — это действия Вашингтона, который намерен противостоять одновременно Пекину и Москве.

«Это лишь сближает РФ и КНР. В условиях, когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном принимает антироссийские меры, различные санкции против РФ и в то же время усиливает давление на Китай, Москва и Пекин ещё стремительнее наращивают взаимодействие в ключевых сферах», — констатировал Лукин в разговоре с RT.

Как отметил со своей стороны Маслов, Вашингтон будет стремиться «вбить клин» между Россией и КНР.

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«Например, предлагая отмену повышенных тарифов в отношении китайских товаров или угрожая китайским компаниям вторичными санкциями. Но Китай понимает, что нельзя строить самостоятельную экономику, суверенную политику, подчиняясь чьему-то приказу. Поэтому КНР стабильно исходит из своих интересов. И в этом плане говорить о том, что Вашингтон может как-то помешать сближению Москвы и Пекина вряд ли приходится», — заявил эксперт.

Схожего мнения придерживается и Лукин. По его мнению, пока Вашингтон только способствует наращиванию взаимодействия России и Китая. По его словам, если США попробуют распространить действие антироссийских санкций на китайские компании, это сильно ударит по американской экономике, поскольку у США и КНР по-прежнему сохраняется сильная связь в этой сфере.

«Есть ещё риск, что Вашингтон может остановить деятельность какой-нибудь китайской компании, если запретит им использовать американские банки. Но по этому треку в РФ и КНР уже работают. Сейчас в связи с этим активно происходит процесс дедолларизации торговли Китая и России. То есть расчёты происходят на китайский юань. И тогда от этой зависимости они будут постепенно уходить», — пояснил аналитик.

Лукин отмечает, что КНР в этом заинтересован, поскольку ему выгодно увеличивать взаимодействие с РФ в области экономики и в других сферах.

«Китай — огромная экономика, которой для производства нужно сырьё. И Россия здесь играет большую роль. РФ сейчас продаёт нефть КНР со значительной скидкой от рыночной цены. И от этого выигрывает не только Китай, но и Россия, которая за счёт роста объёмов продаж увеличивает и свою выручку», — сказал эксперт.

Маслов считает, что РФ и КНР продолжат наращивать и углублять двустороннее партнёрство быстрыми темпами, поскольку это выгодно обеим сторонам.