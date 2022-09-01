Участие Китая и опыт спецоперации: как будут проходить стратегические учения «Восток-2022»

В Восточном военном округе России начались стратегические командно-штабные учения «Восток-2022». География манёвров охватывает девять полигонов, а также акватории Японского и Охотского морей. К учениям привлечены свыше 50 тыс. военнослужащих и более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Помимо ВС РФ, в учениях принимают участие подразделения из 14 стран, включая КНР. Как полагают эксперты, «Восток-2022» имеет большое значение для повышения боеготовности войск Восточного военного округа и укрепления российско-китайских отношений в сфере безопасности.

В России начались стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022». Они пройдут на девяти полигонах Восточного военного округа (ВВО) и в акваториях Японского и Охотского морей.

В манёврах будут задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Помимо военнослужащих, к СКШУ будут привлечены сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и ФСО.

31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялась торжественная церемония открытия манёвров «Восток-2022». Наряду с российскими военнослужащими, парадным маршем прошли воинские контингенты из 14 стран. Согласно замыслу СКШУ, они будут участвовать в основном розыгрыше тактических эпизодов.

Российские военнослужащие на церемонии открытия СКШУ «Восток-2022»

© Минобороны России

Выступая на открытии учения, замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров заявил, что участников СКШУ связывает не только необходимость укрепления военной безопасности вблизи границ, но и дружеские отношения между странами.

«Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание организации подготовки войск, их управление и взаимодействие на оперативном и тактическом уровнях», — сказал Евкуров.

По информации Минобороны РФ, на полигоне Сергеевский будут отрабатывать задачи военнослужащие России, КНР, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Индии, Лаоса, Алжира, Никарагуа и Сирии.

В обороне и наступлении

СКШУ «Восток-2022» продлится до 7 сентября. Как сообщил 29 августа на брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин, прежде всего манёвры направлены на совершенствование навыков командного состава по управлению «межвидовыми и коалиционными группировками войск» при отражении агрессии на восточном направлении.

Также в ходе СКШУ будет проверен уровень подготовки органов военного управления при организации действий разнородных группировок и ВМС разных государств в Дальневосточной морской зоне.

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«Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и её союзников в зоне ответственности Восточного военного округа», — заявил Фомин.

Генерал-полковник подчеркнул, что учение «Восток-2022» не направлено «против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер».

СКШУ пройдёт в два этапа. На первом — продолжительностью трое суток — органы военного управления должны выработать план применения войск, нанести противнику огневое поражение, провести оборонительные и наступательные действия на приморском направлении. В последующие дни, по легенде учения, будет осуществлена стратегическая операция с целью разгрома сухопутных, авиационных и морских группировок неприятеля.

«Соединениями и воинскими частями на полигонах Восточного военного округа будет совершенствоваться полевая, морская, воздушная выучка с практической отработкой вопросов ведения как оборонительных, на отдельных направлениях, так и наступательных действий», — добавил Фомин.

Высадка десанта с вертолётов в ходе предыдущих СКШУ «Восток»

РИА Новости

© Алексей Майшев

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что зарубежные СМИ стали распространять недостоверную информацию о проведении «каких-то мобилизационных мероприятий» под предлогом организации учений «Восток-2022».

В ведомстве вновь напомнили, что к боевым действиям на Украине привлекается только часть Вооружённых сил РФ, «численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим».

В Минобороны акцентировали внимание на том, что с начала спецоперации не было отменено ни одно плановое мероприятие оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества.

С иностранным участием

Предыдущее учение стратегического масштаба проходило на востоке России четыре года назад. «Восток-2018» стал самым крупным учебно-боевым событием в истории российской армии с 1981 года. В том СКШУ приняли участие 297 тыс. человек, 1 тыс. самолётов, до 36 тыс. танков и бронемашин.

Главной особенностью учения «Восток-2018» была переброска войск на большие расстояния и их развёртывание на незнакомой местности. Основным условным театром военных действий в 2018 году стал полигон Цугол в Бурятии, где российские военнослужащие выполняли задачи совместно с китайскими коллегами.

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«Восток-2022» будет менее масштабным. Как говорилось выше, учение пройдёт при участии Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и войск других дружественных России стран.

Взаимодействие между ВС РФ и НОАК будет осуществляться не только на суше, но и на море. Согласно легенде учения, Тихоокеанский флот РФ и ВМС Китая должны отработать оборону морских коммуникаций и поддержать операции союзных наземных группировок.

На Западе уже выразили недовольство тем, что в СКШУ будут участвовать подразделения других государств. 30 августа во время общения с журналистами официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон обеспокоен военным сотрудничеством с РФ, которое осуществляют любые страны.

«У Соединённых Штатов есть обеспокоенность насчёт проведения военных учений с Россией любой страной, пока Россия ведёт ничем не спровоцированную, зверскую войну против Украины», — сказала Жан-Пьер.

Также из числа недружественных стран обеспокоенность учением «Восток-2022» высказала Япония. В Токио выразили протест из-за включения в зону манёвров четырёх Южно-Курильских островов, которые там считают незаконно отторгнутыми. В Токио потребовали от России не проводить военных акций на этих территориях. На сегодняшний день Москва не отреагировала на протест японской стороны.

Китайские танки на СКШУ «Восток-2018»

© Минобороны России

Отреагировали на участие в СКШУ Вооружённых сил Китая и других стран и в публичном пространстве Германии. Так, в конце августа немецкая газета Der Tagesspiegel опубликовала материал, в котором со ссылкой на экспертов говорится, что власти США и ЕС обеспокоены набирающим обороты военным сотрудничеством РФ и КНР.

30 августа немецкий телеканал Das Erste также обратил внимание на усиление военного взаимодействия Москвы и Пекина и факт участия в манёврах «Восток-2022» военнослужащих других стран. Как полагает телеканал, проведением СКШУ на фоне спецоперации РФ намерена продемонстрировать военную мощь и тесное сотрудничество с иностранными партнёрами.

«Реагировать на внешние военные угрозы»

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что большое количество государств направило свои контингенты на СКШУ, чтобы перенять опыт, полученный РФ в ходе спецоперации.

«В первую очередь «Восток-2022» демонстрирует готовность стран ОДКБ и ШОС коллективно реагировать на внешние военные угрозы. Совместные учения всегда сближают, способствуют укреплению военно-технического сотрудничества. Помимо этого, наших партнёров наверняка интересуют те тактические приёмы, которые применяют наши ВС в ходе реальных боевых действий», — заявил Михайлов.

По мнению эксперта, у США и их союзников есть основания для беспокойства из-за большого числа стран — участниц СКШУ. Как предполагает Михайлов, по итогам учения Москва может получить новые контракты на поставку вооружения, которое успешно применялось в СВО.

«Как известно, Вашингтон всячески противодействует российскому оружейному экспорту. Однако успешное боевое применение оружия всегда повышает интерес к нему. С большой вероятностью часть образцов, которые будут применяться на учении «Восток», наши партнёры, включая Китай, захотят приобрести», — рассуждает Михайлов.

Парадный расчёт российских и китайских военнослужащих на СКШУ «Восток»

© Минобороны России

В комментарии RT военный эксперт Иван Коновалов назвал СКШУ «месседжем тем силам, которые хотят раскачать ситуацию на Азиатско-Тихоокеанском регионе» (АТР).

«Восток-2022» — это плановое учение, но оно проходит на фоне постоянных визитов американских официальных лиц на Тайвань, что безмерно раздражает Пекин. Участием в учении с Россией Пекин демонстрирует США, что является фактическим союзником нашей страны и готов к совместному отражению угроз в АТР», — говорит Коновалов.

Наряду с большим международным значением, по словам эксперта, «Восток-2022» важен и для повышения боеготовности войск Восточного военного округа.

«Напомню, что подразделения ВВО, размещавшиеся в Белоруссии и западных регионах России, приняли непосредственное участие в начальной фазе спецоперации. Сейчас важно передать этот опыт другим подразделениям округа. Само учение не настолько масштабное, как в 2018 году, и поэтому не отвлекает ресурсы, задействованные в спецоперации», — подытожил Коновалов.