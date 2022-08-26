«Назревшее решение»: как Россия увеличивает численность своей армии

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил страны до 1,15 млн человек. Документ вступает в силу 1 января следующего года. Таким образом, количество российских военнослужащих увеличится на 137 тыс. Аналитики связывают президентский указ с возросшими угрозами военного характера, вызванными агрессивной политикой НАТО. По мнению экспертов, России требуется больше армейских кадров для выполнения задач в тылу, охраны госграниц, для обеспечения безопасности союзников по ОДКБ, а также для боевой вахты в зоне СВО.

Численность российской армии будет увеличена на 137 тыс. человек. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 038 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих… Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2023 года», — говорится в тексте документа.

В связи с этим Владимир Путин поручил правительству России предусмотреть выделение Минобороны ассигнований из федерального бюджета.

Предыдущий указ, регламентирующий численность российской армии, президент РФ подписал в ноябре 2017-го, а в силу документ вступил 1 января 2018 года. Тогда штатная численность ВС РФ была установлена на уровне 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военнослужащих.

«Действовать на опережение»

В беседе с RT депутат Госдумы Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов связал нынешний указ об увеличении численности ВС РФ с возросшим количеством угроз военного характера. По мнению парламентария, дестабилизация международной обстановки стала следствием политики США и их союзников.

«Политика коллективного Запада становится всё более изощрённой и агрессивной по отношению к РФ и мирному населению Донбасса. Мы должны более активно этому противостоять. Необходимо смело и адекватно отвечать (на внешние угрозы. — RT), а ещё лучше — действовать на опережение», — сказал Шаманов.

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По его мнению, в перспективе имеет смысл нарастить численность ВС РФ до 1,5 млн человек с учётом того, что сейчас западные страны активно повышают расходы на армию и намерены существенно увеличить личный состав своих вооружённых сил.

Как считает Шаманов, органы власти РФ должны в самое ближайшее время подготовить комплекс мер по безотлагательной реализации президентского указа.

«В текущей ситуации России нужны решительные политические и военные решения. Ресурсы для этого есть», — подчеркнул Шаманов.

Аналогичной точки зрения придерживается и первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. В комментарии RT сенатор согласился с тем, что численность ВС РФ должна быть увеличена из-за серьёзного ухудшения международной обстановки и необходимости ротации участников спецоперации.

«Это назревшее решение... Численность российской армии уже недостаточна из-за тяжёлых процессов, которые происходят во всём мире, и на фоне специальной военной операции. России необходимо укреплять свои рубежи, а войскам, которые действуют на Украине, требуется отдых», — сказал сенатор.

Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Также Джабаров не исключил появления новых горячих точек. По мнению парламентария, у России есть человеческие и материальные ресурсы для создания более крупной, мобильной и хорошо подготовленной армии.

При этом, как пояснил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, набор кадров на армейскую службу будет вестись исключительно на контрактной, то есть добровольной основе.

«Указ президента не нужно воспринимать как старт некой мобилизации. Для этого нужна иная правовая основа. Инициатива направлена на планомерное увеличение численности вооружённых сил за счёт набора контрактников. Я думаю, это будут подготовленные и мотивированные кадры», — подчеркнул Подберёзкин.

«Адекватный курс»

Напомним, ранее в РФ уже принимались меры, способствующие увеличению численности контрактников. Так, в конце июня депутаты Госдумы предложили поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», направленные на повышение доступности контрактной службы для новобранцев.

Сейчас срочникам может быть предложен контракт по истечении трёх месяцев службы. В случае принятия поправок призывник сможет сразу подписать договор с Минобороны. При этом в зону вооружённого конфликта его могут направить только спустя четыре месяца.

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Владимир Шаманов обращает внимание на то, что Россия не собирается идти по пути Украины, которая направляет на фронт необученных новобранцев, используя их в качестве пушечного мяса. По мнению депутата, граждане, осознающие важность выполнения воинского долга, должны иметь возможность участвовать в боевых действиях, пройдя перед этим необходимую подготовку.

В конце мая Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для службы по контракту. До принятия этого документа заключить договор с Минобороны РФ могли россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы от 18 до 30 лет.

Закон об отмене возрастного предела — инициатива председателя комитета Госдумы по обороне генерал-полковника Андрея Картаполова и депутата Андрея Красова, который является членом комиссии нижней палаты парламента по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны.

Авторы закона полагают, что нововведение позволит служить в армии специалистам с опытом, необходимым для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники. Также они рассчитывают, что ВС РФ пополнятся кадрами для медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации и связи.

Наряду с этим в текущем году был принят закон об индексации выплат военным пенсионерам на 10% с 1 июня, а также закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий.

Колонна танков ВС РФ

© Минобороны России

По новому законодательству для участников СВО предусмотрены серьёзные меры социальной поддержки, льготы по уплате налогов и услуг ЖКХ.

Как заявил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, последние законодательные новшества призваны повысить авторитет армейской службы, а также обеспечить достойные выплаты в период выполнения боевых задач и после его завершения.

«С начала спецоперации был принят ряд шагов к тому, чтобы сделать армейскую службу привлекательной для мужского населения. Это адекватный курс, который должен принести положительные результаты», — сказал Михайлов.

«Легитимный карт-бланш»

Как полагают опрошенные RT эксперты, в российском обществе есть запрос на службу в рядах вооружённых сил и участие в спецоперации. Однако далеко не всем желающим удаётся попасть в армию.

В связи с этим широкое распространение в России получило добровольческое движение. Одним из центров подготовки мужчин, решивших взять в руки оружие, стала Чечня.

Обучение новобранцев развёрнуто на тренировочной базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Там они проходят ускоренный курс огневой и тактической подготовки. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в республику приезжают мотивированные мужчины разных национальностей.

«Все очень разных национальностей. И когда им задаёшь вопрос: «Зачем тебе это нужно?» — они отвечают: «Чтобы защитить свою Родину», — заявил ранее Первому каналу Кадыров.

Александр Михайлов считает, что указ Владимира Путина об увеличении численности ВС должен привести к формированию системы по-настоящему массовой подготовки новых армейских кадров. Причём они будут нести службу не только в зоне спецоперации.

«Конечно, сейчас люди нужны в зоне СВО, но, как мне представляется, Верховный главнокомандующий мыслит намного шире. У России есть тыл, есть государственные границы, есть направления в Центральной Азии, в частности в рамках ОДКБ. Как показали январские события в Казахстане, России необходимо держать наготове контингенты для оперативных миротворческих миссий в нашем так называемом южном подбрюшье», — подчеркнул Михайлов.

В разговоре с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков также констатировал, что число военных угроз в адрес России и её партнёров значительно возросло. В то же время, как говорит эксперт, увеличение численности ВС РФ не означает перевод общества и экономики на «военные рельсы».

Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова на церемонии принятия присяги

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Россия располагает финансовым потенциалом, чтобы безболезненно обеспечить достойную зарплату и оснастить всем необходимым 137 тыс. человек. Естественно, здесь не обойтись без увеличения военных расходов, но я не вижу причин для того, чтобы это давило на экономику», — отметил Судаков.

По его мнению, российское общество поддержит решение Путина увеличить численность армии. К тому же военная служба в горячих точках будет только по контракту, добавил Судаков.

«Самое важное, что уровень поддержки спецоперации очень высокий. Граждане России действительно сплотились вокруг идеи денацификации Украины и противодействия НАТО. У руководства РФ есть легитимный карт-бланш на решительные действия в этом направлении», — заключил Судаков.