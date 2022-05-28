Без верхней границы: Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

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Наталия Сергиевская, Полина Полетаева
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для желающих заключить первый контракт о прохождении военной службы. По мнению экспертов, нововведение даёт возможность привлечь в армию опытных людей с высшим инженерным образованием, что позволит укрепить вооружённые силы и повысить их боеспособность.
Без верхней границы: Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для желающих заключить первый контракт о прохождении военной службы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее согласно закону оформить такой контракт могли только граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет. Авторы документа — депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов — выступили с инициативой исключить из закона возрастной предел для заключения контракта для граждан трудоспособного возраста.

Как отмечали депутаты в пояснительной записке, нововведение позволит служить специалистам с опытом, необходимым для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники. Также, по мнению авторов, изменения будут способствовать привлечению на военную службу специалистов медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации и связи.

  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» был рассмотрен в трёх чтениях и принят Государственной думой 25 мая.

«Нам надо укреплять вооружённые силы, помогать Министерству обороны. Наш Верховный главнокомандующий всё делает для того, чтобы армия побеждала и повышала свою эффективность», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Тогда же документ был одобрен Советом Федерации.

«Граждане Российской Федерации и иностранные граждане, соответствующие предъявляемым требованиям, имеющие гражданскую специальность, востребованную на военной службе, но попадавшие ранее под возрастные ограничения, получат право заключения первого контракта на прохождение военной службы», — заявил в ходе заседания первый заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Александр Ракитин.

Заместитель Министра обороны России Николай Панков пояснил, что граждане РФ и иностранные граждане могут быть приняты на службу по контракту до достижения ими пятидесятилетнего возраста.

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с RT отметил, что нововведение даёт возможность привлечь в армию людей с высшим инженерным и со средним специальным образованием, которые имеют большой опыт.

«В первую очередь это те должности, которые связаны с эксплуатацией высокотехнологичной техники, где требуется знание компьютеров, где требуется умение управления искусственным интеллектом и так далее. Медицина, связь, управление. Такие должности востребованы в армии, и привлечение таких людей в вооружённые силы будет полезно. Это укрепит вооружённые силы и повысит их боеспособность», — заметил эксперт.

Военный публицист Владислав Шурыгин в беседе с RT также высказал мнение, что изменения в законе позволят привлечь в армию больше квалифицированных специалистов.

«Безусловно, это расширит возможности», — подтвердил он.

Эксперт напомнил, что большинство военнослужащих, которые имеют существенный боевой опыт, — это люди старше 40 лет. Теперь, отметил Шурыгин, они смогут заключить контракт и вернуться на службу.

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28 мая Владимир Путин также поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником — Днём пограничника.

«Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что стоящие перед пограничниками задачи особенно значимы в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на Россию и наращивания военного потенциала НАТО у российских рубежей.

«Особо отмечу чёткие и мужественные действия личного состава пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий — речь прежде всего идёт об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, — а также последовательную работу службы по выявлению боевиков неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам, всем, кто ищет на территории России спасения и защиты», — добавил Путин.

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