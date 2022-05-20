«Специалисты с большим опытом»: в Госдуме предложили отменить возрастной предел для службы по контракту

В Госдуму внесён законопроект об отмене возрастного предела для желающих заключить первый контракт о прохождении военной службы. Авторы инициативы отметили, что для применения высокоточного оружия и эксплуатации военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а военнослужащие становятся ими к 40—45 годам. По мнению экспертов, отмена предельного возраста на заключение контракта позволит укомплектовать армию специалистами, имеющими большой опыт.

Депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект об отмене возрастного предела для желающих заключить первый контракт о прохождении военной службы.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

В Госдуме напомнили, что в настоящее время заключить такой контракт могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы инициативы предлагают исключить из закона действующий возрастной предел для граждан трудоспособного возраста для заключения контракта.

«Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40—45 годам», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, по мнению авторов законопроекта, изменения позволят привлекать на службу специалистов востребованных специальностей, в частности в сферах медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других.

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с RT отметил, что инициатива позволит принять на службу в вооружённые силы специалистов с большим опытом и знаниями, «профессионалов высокого уровня для обслуживания и работы на высокотехнологичной аппаратуре».

«Всех тех систем, где требуются глубокие знания и опыт, чего нельзя получить от человека 20—25 лет, потому что у него нет такого опыта, знаний и умения работать на этой аппаратуре. Тем более что аппаратура требует ещё и высшего специального образования. А когда появится возможность принимать таких людей, то это усилит вооружённые силы», — заявил специалист.

РИА Новости

© Павел Львов

Сходное мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Я поддерживаю это решение, оно правильное и обоснованное. Оно позволит привлечь на контрактную службу наиболее подготовленных специалистов, в том числе для эксплуатации сложных систем вооружений», — пояснил эксперт.

Привлечение специалистов в военную отрасль непосредственно для решения конкретных задач носит стратегический характер и является частью национальной безопасности России, отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Отмена предельного возраста на заключение этого контракта позволит укомплектовать нашу армию и наши военные ведомства теми специалистами, которые имеют большой опыт и которые сейчас, исключительно в силу этого пункта закона, не могут принести пользу нашей обороноспособности. В нынешних условиях необходимо кардинально пересмотреть законодательство для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее люди могли поработать на нашу оборону», — высказался аналитик.

Напомним, в ноябре 2021 года российский лидер Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличивать по решению президента предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

Также по теме Универсальные солдаты: какие задачи решают российские силы специальных операций 27 февраля военнослужащие Сил специальных операций РФ отмечают свой профессиональный праздник. В видеообращении по этому поводу...

Изменения были внесены в ст. 49 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

До подписания закона президентом предельный возраст пребывания на военной службе для лиц с указанными воинскими званиями составлял 65 лет. Теперь с ними может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

31 марта Владимир Путин подписал указ о призыве в апреле — июле 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих её по призыву. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек», — говорится в указе.

Этим же указом президент постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк. Правительству, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям президент поручил обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.