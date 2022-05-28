Путин подписал закон об отмене предельного возраста для военной службы по контракту

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхней границы предельного возраста для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
Путин подписал закон об отмене предельного возраста для военной службы по контракту
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет», — говорится в законе.

До этого предельный возраст для первого контракта составлял 40 лет для россиян и 30 лет — для иностранных граждан.

Ранее соответствующий закон был одобрен Советом Федерации.

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