Путин подписал закон об отмене предельного возраста для военной службы по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхней границы предельного возраста для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет», — говорится в законе.

До этого предельный возраст для первого контракта составлял 40 лет для россиян и 30 лет — для иностранных граждан.

Ранее соответствующий закон был одобрен Советом Федерации.