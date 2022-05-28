Путин подписал закон об отмене предельного возраста для военной службы по контракту
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет», — говорится в законе.
До этого предельный возраст для первого контракта составлял 40 лет для россиян и 30 лет — для иностранных граждан.
Ранее соответствующий закон был одобрен Советом Федерации.