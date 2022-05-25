Совфед одобрил закон об отмене предельного возраста для военной службы по контракту

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Совет Федерации России одобрил закон об отмене верхней границы предельного возраста для военной службы в Вооружённых силах России.
Совфед одобрил закон об отмене предельного возраста для военной службы по контракту
  • РИА Новости

159 сенаторов проголосовали за изменения, один воздержался, сообщает РИА Новости.

Закон передан президенту России Владимиру Путину для подписания.

Ранее законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» был рассмотрен в трёх чтениях и принят Государственной Думой России.

Депутаты предложили отменить верхнюю границу предельного возраста, чтобы пополнить ВС России опытными кадрами.

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