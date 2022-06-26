В Госдуме предложили разрешить службу по контракту сразу после призыва

В Госдуму России внесли поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым предлагается разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию.

На данный момент контракт можно заключить после трёх месяцев службы.

Как сообщает РИА Новости, поправки в закон коснутся мужчин со средним образованием, не пребывающих в запасе, которые «поступают на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации, Войска национальной гвардии Российской Федерации».

Текст поправок внесли глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и ряд депутатов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхней границы предельного возраста для заключения первого контракта о прохождении военной службы. В соответствии с ним, первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет.

28 июня Дума рассмотрит во втором чтении поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые предусматривают возможность выпускников школ заключать контракт на военную службу в вооружённых силах страны.