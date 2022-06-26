В Госдуме предложили разрешить службу по контракту сразу после призыва

Короткая ссылка
В Госдуму России внесли поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым предлагается разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию.
В Госдуме предложили разрешить службу по контракту сразу после призыва
  • РИА Новости

На данный момент контракт можно заключить после трёх месяцев службы.

Как сообщает РИА Новости, поправки в закон коснутся мужчин со средним образованием, не пребывающих в запасе, которые «поступают на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации, Войска национальной гвардии Российской Федерации».

Текст поправок внесли глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и ряд депутатов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхней границы предельного возраста для заключения первого контракта о прохождении военной службы. В соответствии с ним, первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет.

28 июня Дума рассмотрит во втором чтении поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые предусматривают возможность выпускников школ заключать контракт на военную службу в вооружённых силах страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить