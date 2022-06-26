В Госдуме предложили разрешить службу по контракту выпускникам школ

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Государственная Дума России 28 июня рассмотрит во втором чтении поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые предусматривают возможность выпускников школ заключать контракт на военную службу в Вооружённых силах страны.

Об этом пишет РБК

Планируется, что контракт могут подписывать лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее общее образование, не зачисленные в запас и подлежащие призыву на срочную службу.

Инициаторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев.

Поправки к закону снижают образовательный ценз, так как раньше служить по контракту могли только граждане, имеющие среднее профессиональное образование. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхней границы предельного возраста для заключения первого контракта о прохождении военной службы. В соответствии с ним, первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет.

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