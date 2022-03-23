«Мужественно выполняют свой долг»: Госдума приняла закон о статусе ветерана для участников спецоперации РФ на Украине

Депутаты Госдумы приняли в трёх чтениях закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий. Согласно документу, на них распространятся различные меры социальной поддержки, в числе которых дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКУ. Как отметили в нижней палате парламента, принятие этого закона продемонстрирует участникам спецоперации, что их поддерживает вся Россия.

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о признании участников специальной военной операции в поддержку республик Донбасса ветеранами боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроектом определяется правовой статус ветеранов и предусматриваются для них соответствующие меры социальной поддержки «в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе за честное выполнение своего воинского долга, проявленное мужество, смелость и героизм». Речь, в частности, идёт о ежемесячных выплатах, жилищно-коммунальных льготах.

«В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки», — говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит распространить на участников спецоперации РФ налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также предоставить им льготы по оплате коммунальных платежей.

«Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе заседания отметил, что закон призван продемонстрировать участникам спецоперации, что их поддерживает вся Россия.

«Полагаем, что распространение на наших военнослужащих статуса ветерана боевых действий, предоставление им и членам их семей соответствующих мер социальной поддержки позволят нам сохранить уверенность, что их поддерживает вся наша огромная страна», — сказал он.

Документ разработан «Единой Россией» совместно с Минобороны РФ. Как отмечается на сайте ЕР, инициатива была поддержана рядом министерств (Минфин, МЭР, Минтруда, Минюст, МВД, МЧС), а также силовыми ведомствами (Росгвардия, Служба внешней разведки России, ФСБ и ФСО). Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы 22 марта.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT поддержал оперативное принятие законодателями инициативы о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации РФ на Украине.

«Естественно, на них должно распространяться всё наше законодательство, вся социальная поддержка должна обязательно распространяться на этих людей. Это хорошо, что Госдума принимает это оперативно, не через несколько лет или месяцев, а сегодня, чтобы люди могли уже сегодня пользоваться этим», — сказал он.

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В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий также положительно высказался о принятой инициативе.

«Законопроект очень важен, необходим, особенно сейчас, когда наши военнослужащие освобождают в ходе спецоперации территорию Украины от укрофашистов. То, что делали когда-то наши предки, освобождая эту землю от немецких захватчиков. Сегодня их потомки проводят такую же операцию. Они рискуют жизнью, они спасают мирное население, и, естественно, на них должны распространяться все льготы, как на участников боевых действий», — заметил он в разговоре с RT.

Парламентарий также выразил надежду на то, что Совет Федерации так же быстро и оперативно одобрит данный законопроект.

«Там (в Донбассе. — RT) идёт борьба с этими нелюдями, с нацбатальонами, которые, уходя, уничтожают мирное население, разрушают города и посёлки, инфраструктуру, и наши воины, рискуя жизнью, спасают сегодня мирное население от этой нечисти», — подчеркнул Водолацкий.

Рассмотрение Совфедом законопроекта о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий намечено на 23 марта.