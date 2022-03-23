Комитет Госдумы одобрил законопроект об участниках спецоперации по защите Донбасса

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект о признании ветеранами боевых действий участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также председатель комитета Ярослав Нилов отметил, что в случае принятия инициативы в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 23 марта законопроект рекомендуется для оперативности рассмотреть и в двух последующих чтениях.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.

21 марта комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.