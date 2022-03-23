Комитет Госдумы одобрил законопроект об участниках спецоперации по защите Донбасса
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает РИА Новости.
Также председатель комитета Ярослав Нилов отметил, что в случае принятия инициативы в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 23 марта законопроект рекомендуется для оперативности рассмотреть и в двух последующих чтениях.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.
21 марта комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.