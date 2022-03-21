В кабмине одобрили проект о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

Как уточняется в пресс-релизе, документ разработан вместе с Минобороны России.

Законопроектом предлагается установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий в отношении лиц, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики с 24 февраля 2022 года.

1 марта сообщалось, что российское Минобороны предложило предоставлять статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, в ЛНР и ДНР. Соответствующий проект был обнародован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.