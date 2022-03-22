В ГД внесли проект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий

В Госдуму внесли проект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.

Текст проекта опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в пояснительной записке.

21 марта комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.