В ГД внесли проект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий

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В Госдуму внесли проект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.
В ГД внесли проект о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий
  • Gettyimages.ru
  • © maskalin

Текст проекта опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в пояснительной записке.

21 марта комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

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