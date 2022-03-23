ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для участников спецоперации на Украине
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Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.
21 марта комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.