ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для участников спецоперации на Украине

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Госдума единогласно приняла законопроект о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий.
ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для участников спецоперации на Украине
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Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

21 марта комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

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