ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для участников спецоперации на Украине

Госдума единогласно приняла законопроект о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

21 марта комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.