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Путин поручил увеличить штатную численность военнослужащих ВС России на 137 тысяч

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Президент России Владимир Путин своим указом поручил увеличить штатную численность военнослужащих российских Вооружённых сил на 137 тысяч, до 1,15 млн человек.
Путин поручил увеличить штатную численность военнослужащих ВС России на 137 тысяч
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в документе.

Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Как уточнило РИА Новости, предыдущий указ от 17 ноября 2017 года предполагал, что штатная численность ВС России составляет 1 902 758 единиц, включая 1 013 628 военнослужащих.

Ранее Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.

Согласно закону, за участие в вооружённом конфликте или военных действиях против интересов России предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. 

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