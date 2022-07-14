«Участие в составе противостоящих РФ сил»: Путин подписал закон о признании госизменой перехода на сторону противника

Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий. Из документа следует, что за участие в вооружённом конфликте или военных действиях против интересов России предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Наряду с этим президент подписал ряд других документов, в частности закон, регламентирующий деятельность иноагентов, и документ, предусматривающий зеркальный ответ в случае дискриминации российских СМИ за рубежом.

Переход на сторону противника

В четверг, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал ряд законов. В частности, глава государства утвердил документ, приравнивающий переход на сторону противника к госизмене. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вносит правки в ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующую наказание за госизмену. В соответствии с изменениями переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта будет наказываться заключением на срок от 12 до 20 лет.

«Под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооружённом конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», — отмечается в документе.

Наряду с этим в УК РФ вводится ст. 275.1, в которой идёт речь о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией.

«Установление и поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ», — говорится в указе.

Соответствующие нарушения предусматривают лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. При этом обвинений по статье можно избежать, если «добровольно и своевременно» уведомить органы власти о конфиденциальном сотрудничестве с представителем другого государства, не совершив при этом действий по исполнению полученного от него задания.

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Ещё одна статья (280.4) предусматривает наказание за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Наказание варьируется штрафами на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок от двух до четырёх лет.

Наряду с этим уточняются положения ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). В указе говорится, что под этой деятельностью подразумевается передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ или других российских воинских формирований. Речь идёт о занятиях такой деятельностью во время вооружённого конфликта или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации.

Деятельность иноагентов

Наряду с этим Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов. Согласно документу, иноагентом может быть признано лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием, осуществляющее при этом политическую деятельность или собирающее сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ, а также распространяющее сообщения для неограниченного круга лиц.

В документе описан ряд понятий, сопряжённых со статусом иностранного агента. В частности, в указе говорится, что под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путём принуждения, убеждения и (или) иными способами».

В свою очередь, иностранными источниками, согласно документу, могут быть иностранные государства, их органы публичной власти, международные и иностранные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные структуры без образования юридического лица, а также лица, уполномоченные всеми перечисленными категориями, и российские граждане, получающие деньги и имущество от этих категорий.

Ветераны боевых действий

Путин также подписал закон, в соответствии с которым статусом ветерана боевых действий наделены гражданские специалисты, принимавшие участие в спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Как заявляли ранее в Совете Федерации, речь идёт, в частности, о таких специалистах, как врачи и ремонтные работники.

Передвижной медицинский комплекс с врачами госучреждений здравоохранения Тульской области, размещённый в Мариуполе в рамках сотрудничества Тульской области и ДНР

РИА Новости

© Павел Лисицын

Соответствующие изменения вносятся в ст. 3 и 16 федерального закона «О ветеранах». Ранее в Госдуме заявили, что с учётом нововведений гражданский персонал ВС РФ, принимавший участие в спецоперации на Украине, сможет получить меры социальной поддержки, в частности налоговые и другие льготы.

Зеркальный ответ на дискриминацию СМИ из России

Путин также подписал закон, предусматривающий зеркальные меры в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом.

Как следует из документа, генпрокурор РФ и его заместители вправе запретить или ограничить работу иностранного СМИ в России в том случае, если в стране регистрации этого СМИ была ограничена деятельность российских журналистов.

Запрет работы зарубежного СМИ на территории РФ подразумевает приостановку распространения любых информационных материалов, прекращение аккредитации журналистов, запрет на открытие новых структурных подразделений, а также признание регистрации СМИ недействительной.

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Документ также устанавливает ряд общих условий приостановки деятельности СМИ, в частности в случае распространения ложных общественно значимых сообщений, выдаваемых за достоверные.

Речь идёт о тех случаях, когда это деяние создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, может повлечь массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности или нарушить работу объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, объектов энергетики и промышленности, либо повлечь иные тяжкие последствия.

Кроме того, приостановка работы СМИ возможна в случае распространения под видом достоверной информации ложных сообщений, содержащих данные об использовании Россией вооружённых сил в целях защиты своих интересов, граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Банк экстремистских материалов

Путин также подписал закон о создании в России специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.

«В целях обеспечения деятельности федеральных органов государственной власти по противодействию экстремистской деятельности федеральный орган государственной регистрации ведёт банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из суда копии решений о признании информационных материалов экстремистскими», — говорится в документе.

Сведения из этого банка являются информацией ограниченного доступа и могут быть предоставлены должностным лицам, участвующим в противодействии экстремизму.