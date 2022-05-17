Песков: телеканал RT сразу стал раздражителем для Запада
- РИА Новости
По его словам, в 2005 году RT фактически создавала группа энтузиастов под руководством Маргариты Симоньян.
«И вот эта маленькая компания сразу стала раздражителем, они её восприняли как опасность. А если сравнить RT с медиаимпериями этих самых англосаксов, вы увидите, что он маленький, но эффективность его стала расти, потому что появилась альтернативная точка зрения», — сказал Песков.
18 марта Ofcom заявил об отзыве лицензии телеканала на вещание в Великобритании, решение вступило в силу немедленно.
Подробнее — в материале RT.