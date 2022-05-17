Песков: телеканал RT сразу стал раздражителем для Запада

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», заявил, что телеканал RT стал раздражителем для Запада сразу после появления.
Песков: телеканал RT сразу стал раздражителем для Запада
  • РИА Новости

По его словам, в 2005 году RT фактически создавала группа энтузиастов под руководством Маргариты Симоньян.

«И вот эта маленькая компания сразу стала раздражителем, они её восприняли как опасность. А если сравнить RT с медиаимпериями этих самых англосаксов, вы увидите, что он маленький, но эффективность его стала расти, потому что появилась альтернативная точка зрения», — сказал Песков.

18 марта Ofcom заявил об отзыве лицензии телеканала на вещание в Великобритании, решение вступило в силу немедленно.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить