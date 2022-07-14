Путин подписал закон о деятельности иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, иноагентам запретят вести творческую деятельность за счёт бюджета, участвовать в закупках для госнужд, проводить экологическую экспертизу.

Кроме того, была поддержана поправка, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.