Путин подписал закон о деятельности иноагентов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
Путин подписал закон о деятельности иноагентов
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, иноагентам запретят вести творческую деятельность за счёт бюджета, участвовать в закупках для госнужд, проводить экологическую экспертизу.

Кроме того, была поддержана поправка, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.

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