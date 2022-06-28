Депутаты Госдумы приняли поправки о контроле за деятельностью иноагентов

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Депутаты Госдумы поддержали поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.
Депутаты Госдумы приняли поправки о контроле за деятельностью иноагентов
  • РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, иностранными агентами не могут быть должностные лица международных организаций, въехавшие в Россию для исполнения служебных обязанностей.

Также это касается сотрудников представительств международных организаций на территории России или сотрудников представительств и должностных лиц других организаций, которым в соответствии с международными договорами Россией предоставлен статус, аналогичный статусу международных организаций.

Также, согласно поправкам, иноагентами не могут быть объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.

Как сообщалось ранее, лица, признанные иностранными агентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях.

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