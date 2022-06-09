Иноагентам запретят преподавать в государственных образовательных организациях
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
«К занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях не допускаются лица, признанные иностранными агентами», — говорится в тексте проекта.
Уточняется, что лица, признанные иноагентами, также не смогут производить информационную продукцию для детей.
7 июня Госдума России приняла в первом чтении проект закона о контроле за деятельностью иностранных агентов.
До этого кабмин поддержал законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» с учётом ряда замечаний для их устранения ко второму чтению.