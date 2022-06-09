Иноагентам запретят преподавать в государственных образовательных организациях

Лица, признанные иностранными агентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях. Соответствующий законопроект размещён в думской электронной базе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«К занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях не допускаются лица, признанные иностранными агентами», — говорится в тексте проекта.

Уточняется, что лица, признанные иноагентами, также не смогут производить информационную продукцию для детей.

7 июня Госдума России приняла в первом чтении проект закона о контроле за деятельностью иностранных агентов.

До этого кабмин поддержал законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» с учётом ряда замечаний для их устранения ко второму чтению.