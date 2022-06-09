Иноагентам запретят преподавать в государственных образовательных организациях

Короткая ссылка
Лица, признанные иностранными агентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях. Соответствующий законопроект размещён в думской электронной базе.
Иноагентам запретят преподавать в государственных образовательных организациях
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«К занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях не допускаются лица, признанные иностранными агентами», — говорится в тексте проекта.

Уточняется, что лица, признанные иноагентами, также не смогут производить информационную продукцию для детей.

7 июня Госдума России приняла в первом чтении проект закона о контроле за деятельностью иностранных агентов.

До этого кабмин поддержал законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» с учётом ряда замечаний для их устранения ко второму чтению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить