Госдума в первом чтении приняла законопроект о контроле за деятельностью иноагентов
- РИА Новости
«Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», — сообщается на сайте Госдумы.
Авторы законопроекта предлагают консолидировать и актуализировать действующие законы, регулирующие статус иностранного агента.
Ранее кабмин поддержал законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» с учётом ряда замечаний для их устранения ко второму чтению.