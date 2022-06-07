Госдума в первом чтении приняла законопроект о контроле за деятельностью иноагентов

Госдума России приняла в первом чтении проект закона о контроле за деятельностью иностранных агентов.

«Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», — сообщается на сайте Госдумы.

Авторы законопроекта предлагают консолидировать и актуализировать действующие законы, регулирующие статус иностранного агента.

Ранее кабмин поддержал законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» с учётом ряда замечаний для их устранения ко второму чтению.