Госдума в первом чтении приняла законопроект о контроле за деятельностью иноагентов

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Госдума России приняла в первом чтении проект закона о контроле за деятельностью иностранных агентов.
Госдума в первом чтении приняла законопроект о контроле за деятельностью иноагентов
  • РИА Новости

«Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», — сообщается на сайте Госдумы.

Авторы законопроекта предлагают консолидировать и актуализировать действующие законы, регулирующие статус иностранного агента.

Ранее кабмин поддержал законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» с учётом ряда замечаний для их устранения ко второму чтению.

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